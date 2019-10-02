Симферополь, 2 октября 2019, 17:15 — REGNUM Внутри исполнительной власти Крыма надо проводить изменения, чтобы повысить эффективность работы всей системы в регионе. Об этом журналистам заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госсовета Крыма заявил, что глава Крыма Сергей Аксёнов после разделения полномочий сможет сосредоточиться на вопросе признания российского статуса полуострова и решении ряда других стратегических проблем.
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