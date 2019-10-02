Курган, , 17:12 — REGNUM В курганском городе Шадринске на пост главы второго по величине муниципалитета Зауралья выдвинулись шесть человек. Все они допущены отборочной комиссией к конкурсу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, конкурс был объявлен в начале августа в связи с прекращением полномочий действующего мэра Шадринска Людмилы Новиковой. Она руководила городом с 2014 года. В конкурсе на второй срок участвовать не стала.

Стать главой Шадринска стремятся гендиректор ООО «Мирабилис», депутат Шадринской городской думы Михаил Богданов; первый заместитель главы администрации города Виктор Ермишкин, главный специалист административно-технической инспекции Игорь Залящин; предприниматель Валерий Мурзин; менеджер Юрий Поникаровских и директор муниципального Комбината бытового обслуживания Александр Хомяков.

Кандидатам далее необходимо пройти индивидуальное собеседование, высказать свое видение развития Шадринска, а также представить планы по руководству городом.

Конкурсная комиссия по результатам вышеуказанных этапов отберёт не менее двух человек, из которых будущего мэра Шадринска на пятилетний срок изберут депутаты городской думы.

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