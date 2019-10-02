Новосибирск, , 17:06 — REGNUM В Новосибирске в скором времени может быть создан рыбный хаб. Это следует из слов заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука.

На пресс-конференции Савчук заявил, что в регионах России должны быть созданы новые современные логистические центры по хранению и распределению рыбы и рыбной продукции.

По его словам, сейчас рассматривается возможность создания таких хабов в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Цель создание таких хабов — улучшить логистику и доставку до потребителя, а также обеспечить необходимый каждому виду продукции температурный режим хранения, что должно повлиять как на качество и цену рыбы и рыбопродукции.