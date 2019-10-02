Киев, , 17:04 — REGNUM В октябре — ноябре 2019 года правительство Украины уволит большинство сотрудников государственной таможеннойслужбы Украины (ГТСУ). Об этом 2 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Большинство людей, которые работали в старой системе таможенных органов, будет уволено. Это вопрос четырех-пяти недель… Речь о сотнях людей. Это огромная работа. У нас нет много времени. Нам нужно максимально быстро перезагружать коррупционные органы, которые оказывали давление на бизнес, чтобы ни у кого не было сомнения, что приходят новые времена», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что сегодня на заседании правительства принято решение создать новые территориальные подразделения ГТСУ.

«Мы приняли решение о создании новых территориальных подразделений в новой таможенной службе… Государственная таможенная служба только создается, это новый орган, он пока не работает. Руководителем этого органа избран на конкурсе Макс Нефедов. Мы приняли решение создать территориальные подразделения для этого нового органа. В этот новый орган будут набраны новые честные люди», — рассказал Гончарук.

По его словам, «до конца этого месяца в начале ноября в Украине заработает новая Государственная таможенная служба». «Это серьезный шаг к преодолению контрабанды — негативное явление, о котором мы много говорили», — подытожил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что госбюджет Украины ежегодно теряет более 5 млрд долл из-за контрабанды и коррупции на украинской таможне. При этом за три года правительство Гройсмана не смогло освоить миллиарды евро, которые Евросоюз выделил Киеву, для внедрения электронной системы растаможки товаров.