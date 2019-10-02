Киев, 2 октября 2019, 17:04 — REGNUM В октябре — ноябре 2019 года правительство Украины уволит большинство сотрудников государственной таможеннойслужбы Украины (ГТСУ). Об этом 2 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Он сообщил, что сегодня на заседании правительства принято решение создать новые территориальные подразделения ГТСУ.
По его словам, «до конца этого месяца в начале ноября в Украине заработает новая Государственная таможенная служба». «Это серьезный шаг к преодолению контрабанды — негативное явление, о котором мы много говорили», — подытожил премьер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что госбюджет Украины ежегодно теряет более 5 млрд долл из-за контрабанды и коррупции на украинской таможне. При этом за три года правительство Гройсмана не смогло освоить миллиарды евро, которые Евросоюз выделил Киеву, для внедрения электронной системы растаможки товаров.