Москва, , 16:57 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про Белые дома в разных странах, приветствуя в Москве президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом 2 октября передаёт РИА Новости.

Дмитрий Медведев с Президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте Government.ru

«Рад приветствовать Вас в Москве в здании Дома правительства. У нас его еще иногда называют Белый дом. Но это не тот Белый дом, который в другой стране. Это российский Дом правительства. Но он больше и лучше», — цитирует СМИ слова главы российского правительства.

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Во время переговоров речь шла об удвоении товарооборота между двумя странами. Медведев видит в этом заслугу филиппинского лидера. При этом Москва заинтересована в совместных проектах с Манилой в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, а также в гуманитарной сфере.

Родриго Дутерте предложил России инвестировать в транспортную отрасль своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин Родриго Дутерте пробудет в России с визитом несколько дней.

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