История вопроса

Стремление Грузии стать частью Европейского началось с официального заявления президента Михаила Саакашвили в 2006 году. С тех пор руководство страны периодически отчитывается о принятии мер по «ускорению процесса интеграции» и освоении средств на соответствующие программы.



Одними из последних достижений в выбранном направлении остаются: установление безвизового режима со странами ЕС в 2017 году и анонсированная годом позже разработка «дорожной карты» - списка мер и обязательств необходимых для ускорения процесса. Попытки власти ускорить вступление страны в Европейский союз проходят с переменным успехом. Процесс евроинтеграции Грузии далек от завершения.

