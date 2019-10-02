Тбилиси, 2 октября 2019, 16:55 — REGNUM 6 октября Грузию посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который прибудет вместе со своей супругой Эльке Бюденбендер. Об этом 2 октября сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».
Официальная церемония приема президента Германии состоится во дворце президента Грузии. Президенты Грузии и Германии выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Штайнмайер также встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Президент Германии в Тбилиси встретится с грузинскими бизнесменами, посетит Кахетию и осмотрит несколько местных винных заводов. В рамках культурной программы официального визита Штайнмайер посетит монастырь Алаверди и дом-музей Ираклия II.