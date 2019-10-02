Новосибирск, , 16:53 — REGNUM Власти Новосибирска хотят сформировать в городе лесопарковое хозяйство. Об этом заявил мэр муниципалитета Анатолий Локоть, рассказывая о планах работы по охране и развитию городских лесов на ближайшие пять лет.

Как отметил Локоть, сейчас обследовано уже 5 тысяч га территорий — это половина всех городских лесов. Это делается для того, что защитить леса от застройки и обеспечить сохранение зелёных зон в городе.

Сейчас основные лесные зоны распределены неоднородно.

«Важнейший аспект этой проблемы — создание в городе единого центра, который будет заниматься стратегий развития зелёных зон в черте города и вокруг него. Сегодня мы прорабатываем этот вопрос», — цитирует «Континент Сибирь» Локтя.

Отмечается, что в будущем в Новосибирске должно появиться лесопарковое хозяйство. Оно должно способствовать сохранению экосистемы лесов.