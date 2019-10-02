Москва, , 16:51 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в настоящее время нет возможности провести масштабные реформы избирательного законодательства в России. Об этом он сказала сегодня, 2 октября, на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

«Не может быть никакой реформы сейчас избирательного законодательства проведено», — заявила Памфилова.

Она задала риторический вопрос о том, есть ли со стороны российской власти инициативы по кардинальному изменению в политической сфере страны? Таких инициатив явно не просматривается.

Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.

Само по себе избирательное законодательство не существует — оно неотделимо от всех политических процессов. В любом случае изменение избирательного законодательства — это не прерогатива ЦИК.

«Это не компетенция ЦИК. Не мы формируем политическую повестку дня», — напомнила Памфилова.