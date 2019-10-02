Симферополь, , 16:48 — REGNUM После разделения полномочий глава Крыма Сергей Аксёнов займётся вопросом признания российского статуса полуострова и решением ряда других стратегических вопросов. Такое мнение в беседе с журналистами высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Это решение даст возможность главе республики для участия в решении стратегических вопросов, которые никто, кроме него, решить не сможет. Важно не забывать, что мы по-прежнему санкционный регион, международная работа и международная ответственность лежит на Аксёнове. Пока Крым в полном объёме не будет признан, мы всегда будем оставаться уязвимы. Здесь нашему главнокомандующему нужно выдвигаться на первые роли», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета РК согласовали назначение на должность председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка. Затем глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил его кандидатуру в этой должности.

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