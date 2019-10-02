Симферополь, 2 октября 2019, 16:48 — REGNUM После разделения полномочий глава Крыма Сергей Аксёнов займётся вопросом признания российского статуса полуострова и решением ряда других стратегических вопросов. Такое мнение в беседе с журналистами высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета РК согласовали назначение на должность председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка. Затем глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил его кандидатуру в этой должности.
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