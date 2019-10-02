Киев, , 16:25 — REGNUM

Верховной раде нужно принять закон об амнистии или акт всепрощения, чтобы создать условия для воссоединения части Донбасса и Украины. Об этом 2 октября в кулуарах парламента Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко.

«Без амнистии мы не может это пройти. Хотел бы обратить внимание на исторические факты: посмотрите на Хорватию, там вообще была не амнистия, а акт всепрощения. Причем там были вопросы и конфликты на религиозной почве. Они нашли один язык и решили этот вопрос», — рассказал Нимченко.

При этом он упрекнул маргинальную часть национал радикалов за то, что они пытаются создать неблагоприятный информационный фон вокруг «процесса воссоединения Донбасса».

«Сегодня национал радикалы ведут пропаганду, что все должны быть в тюрьмах. Они говорят, что там под ружьем стоит 62 тыс человек, а у нас только 42 тыс койко-мест в тюрьмах, то вы знаете о чем думают те люди: «Так нам идти к своим в Украину или не идти? Что делать при таком накале?» Если мы вводим там военные администрации без объявления войны или ввода военного положения, то о каком примирении можно вести речь со стороны государства?» — задался вопросом Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2014 года парламент Украины принял закон «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Он предусматривает освобождение от уголовной и административной ответственности участников незаконных вооруженных формирований и лиц, которые не совершили тяжких пре ступлений: умышленного убийства, терроризма, покушения на жизнь государственного деятеля, работника правоохранительных органов, судьи, изнасилования, мародерства, издевательства над погибшими, издевательства над памятниками.

В июле 2019 года более 50 народных депутатов Украины направили обращение в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии жителей Донбасса.