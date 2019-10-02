Киев, 2 октября 2019, 16:25 — REGNUM
Верховной раде нужно принять закон об амнистии или акт всепрощения, чтобы создать условия для воссоединения части Донбасса и Украины. Об этом 2 октября в кулуарах парламента Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко.
При этом он упрекнул маргинальную часть национал радикалов за то, что они пытаются создать неблагоприятный информационный фон вокруг «процесса воссоединения Донбасса».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2014 года парламент Украины принял закон «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Он предусматривает освобождение от уголовной и административной ответственности участников незаконных вооруженных формирований и лиц, которые не совершили тяжких пре ступлений: умышленного убийства, терроризма, покушения на жизнь государственного деятеля, работника правоохранительных органов, судьи, изнасилования, мародерства, издевательства над погибшими, издевательства над памятниками.
В июле 2019 года более 50 народных депутатов Украины направили обращение в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии жителей Донбасса.