Москва, , 16:25 — REGNUM Если бы российская либеральная интеллигенция начала отстаивать национальные интересы, превратившись таким образом в либерально-патриотическую, то она смогла бы завоевать симпатии общества, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

"Когда в одностороннем порядке идут бомбардировки мирного населения, то это называется геноцид. Нам надо давно поставить вопрос о геноциде в Луганске и Донецке. Со всеми вытекающими последствиями, — сказал Кургинян, полемизируя с одним из своих оппонентов либеральных взглядов. — Мы один раз поверили, что диалог возможен. Когда Чубайс осудил бомбардировки Сербии. Это был исторический момент возможности построения национально-государственной либеральной силы в России. Это был уникальный шанс. И этот момент был упущен. И после этого больше ни разу либеральная оппозиция не выступала с позиции национальных интересов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кургинян уже обращал внимание на то, что с самого начала вся эта «революция незалежности» шла на языке геноцида, на языке Бандеры. По его словам, эскалация бандеризации Украины нарастает на государственном уровне, а сегодняшняя правящая элита Украины взяла на вооружение героев геноцида, логику геноцида, геноцидных героев, геноцидное поведение и геноцидный алгоритм.

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