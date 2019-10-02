Тбилиси, , 16:12 — REGNUM «Обе стороны (грузинская и осетинская) должны пересмотреть позиции и договориться, как найти совместный выход, хотя, наверное, какие-то шаги продиктовать Цхинвали должна Москва», — заявил бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия правительства Иванишвили — Паата Закареишвили в беседе с изданием «Резонанси» в статье под названием «Странно… Нью-Йоркская встреча должна была оказать какое-то влияние».

Так политик прокомментировал очередную, пятую техническую встречу грузинской и осетинской сторон в поселке Эргнети, на которой обсуждались вопросы функционирования полицейских постов обеих сторон на так называемой административной границе, но соглашения по этому и другим вопросам стороны так и не достигли.

В ответ на укрепление границы с осетинской стороны власти Грузии 30 августа установили полицейский пост в Чорчанском лесу. Представители Южной Осетии выразили протест и потребовали убрать этот пост, на что грузинская сторона отвечает категорическим отказом.

По оценке Пааты Закареишвили, ситуация, которая сложилась между Грузией и Южной Осетией, неопределенная и напряженная.

«Как видно, пытаются поймать рыбку в мутной воде. Посмотрим, как будет действовать Москва, от нее зависит, к каким результатам придут стороны», — отметил Закареишвили.

Напомним, что 26 сентября в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН состоялась первая за последние 11 лет встреча министров иностранных дел Грузии и России, которая уже вызвала в самой Грузии множество пересуд и протестных заявлений со стороны оппозиции.