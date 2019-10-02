Сыктывкар, , 16:09 — REGNUM Руководитель ГУ МЧС по Республике Коми Александр Князев отправлен в отставку. Указ об освобождении от должности генерала пока не опубликован, но местные СМИ уже получили комментарии в управлении.

Изданию БНК в пресс-службе ведомства сообщили, что генерала Князева назначили руководить региональным главным управлением МЧС на пять лет, потом срок службы продлили на год.

«Сейчас ему 55 лет, это возраст для выхода на пенсию», — отметили в пресс-службе.

До 2 октября Александр Князев находился в плановом отпуске. В этот период его обязанности исполнял первый заместитель руководителя ГУ МЧС по Коми Олег Нецкий.