Киев, , 16:05 — REGNUM В 2020 году на Украине могут пройти досрочные выборы в Верховную раду, поскольку Киев восстановит контроль над отдельными регионами Донбасса. Об этом 2 октября в кулуарах парламента Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко, отвечая на вопрос: «Должны ли произойти довыборы в Верховную раду после возврата отдельных регионов Донбасса?»

Вечер на Украине. 1882

«По логике событий, безусловно… Там должны быть решены эти вопросы. Думаю, это будет положено в основу досрочных выборов в конце следующего года. Это один из факторов досрочных выборов, потому что один фактор у президентской команды есть, а это будет вторым фактором. Возможно, будут досрочные выборы на всей территории Украины. Мы тем самым объединимся», — сказал Нимченко.

По его словам, в Донбассе нужно развести войска перед проведением местных выборов. Депутат приветствовал решение президента Владимира Зеленского подписать «формулу Штайнмайера».

«Шаг, который сделал господин президент, — большой шаг, чтобы установить мир. Это поддерживает все общество: и политическое, и общественное, и Европа, и за океаном», — рассказал Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе утвердила «формулу Штайнмайера». По словам президента Зеленского, в Донбассе пройдут местные выборы по украинскому законодательству, и «не под дулами пулеметов». Кроме того, на переговорах в Минске стороны согласовали обмен пленными и разведение войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.