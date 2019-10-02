Тбилиси, , 16:05 — REGNUM В министерстве обороны Грузии состоялась встреча главы оборонного ведомства Ираклия Гарибашвили с послом Турции в Грузии Фатмой Джерен Язган. Об этом 2 октября сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Как отметили в министерстве, в ходе встречи Гарибашвили выразил благодарность Турции за поддержку Грузии на пути интеграции в НАТО. Стороны обсудили вопросы о двустороннем сотрудничестве в военной сфере, в том числе совместных военных учениях, участие грузинских и турецких военных в международных операциях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым.

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