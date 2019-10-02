Генерал-лейтенант Эрик Уэсли, заместитель командующего Командования будущего сухопутных войск США (Army Futures Command), заявил, что противники Америки начинают бросать вызов американским силам почти во всех сферах, включая воздух, землю и море. Данное заявление он сделал в ходе мероприятия в Центре анализа европейской политики, который находится в Вашингтоне. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

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Вашингтон, , 16:00 — REGNUM «Если вам бросают вызов, это означает, что у вас сейчас нет превосходства», — сказал Уэсли. Он также подчеркнул: «Единственный способ, которым вы можете создать превосходство, когда все домены находятся в игре, — это создать синергию между ними, чтобы общая сумма была больше, чем сумма частей по отдельности. У нас недостаточно ресурсов для того, чтобы США, наши партнеры и наши союзники всегда доминировали, постоянно во всех сферах».

Эрик Уэсли определил три проблемы для США со стороны их противников. Первая: противники США вложили финансовые ресурсы во все домены (сферы ведения боевых действий). Вторая проблема: потенциальные противники одновременно действуют на нескольких уровнях противостояния.

Третья проблема связана с готовностью России и Китая воздействовать на конкурентное пространство для достижения своих стратегических и оперативных целей, что создает значительные проблемы для вооруженных сил США.

В связи с заявлением американского генерала можно сделать вывод, что основная проблема для ВС США — это повышенная сложность нынешнего соревнования с Россией и Китаем. В результате анализа его высказываний складывается такое ощущение, что американским военным не хватает интеллекта, чтобы противостоять комплексному и сложному воздействию.