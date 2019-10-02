Париж, , 15:59 — REGNUM Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен заявил, что «немного шокирован» национальным волнением, вызванным смертью экс-президента страны Жака Ширака, сообщает Le Figaro.

«Это немного шокирует меня. К его (Жака Ширака) похоронам часами были прикованы средства массовой информации, в то время как он несколько лет был отстранен от политики», — заявил журналистам Жан-Мари Ле Пен 2 октября, добавив, что «он не был лучшим из президентов, отнюдь нет».

Издание отмечает, что после объявления о смерти Жака Ширака 26 сентября, Жан-Мари Ле Пен заявил: «даже враг имеет право на уважение».

Ранее родственники Жака Ширака уведомили Марин Ле Пен, главу политической партии и дочь Жан-Мари Ле Пена, что её присутствие на похоронах Ширака нежелательно.

Напомним, в ходе президентских выборов во Франции в 2002 году Жан-Мари Ле Пен был оппонентом Жака Ширака, который в итоге одержал победу.

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