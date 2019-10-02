Сочи, Краснодарский край, , 15:56 — REGNUM Концепции безопасности в Персидском заливе не должны быть направлены против какой-либо страны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 2 октября, выступая на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Лавров привел в пример США, которые пытаются создать в регионе организации, направленные против Ирана. Всё это из области проведения разделительных линий против Тегерана, добавил он.

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По словам министра, безопасность в Заливе нужно обеспечивать, но Иран имеет свое предложение, в котором всем странам предложено объединить усилия. У России также есть инициатива о создании договора коллективной безопасности в Персидском заливе и ближневосточном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров назвал недальновидной политику США на Ближнем Востоке со стремлением изолировать Иран и принудить его к капитуляции. «Безрассудные политические эксперименты» на Ближнем Востоке уже обернулись трагедиями, добавил он.

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