В Китае с максимальной оперативностью издан и выпущен в свет отдельной брошюрой текст праздничного выступления партийно-государственного и военного лидера страны Си Цзиньпина по случаю 70-летия КНР, сообщает 2 октября Синьхуа со ссылкой на соответствующее сообщение ответственного издательства «Жэньминь чубаньше».

Пекин, , 15:56 — REGNUM Сообщается, что брошюру можно приобрести в книжных магазинах Синьхуа по всей стране.

Отметим, что 70 лет со дня образования КНР исполнилось и было широко отмечено в стране военным парадом и праздничными шествиями 1 октября 2019 года.