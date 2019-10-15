Москва, , 02:00 — REGNUM Резолюция Европарламента, которая обвиняет СССР в «развязывании Второй мировой войны», может восприниматься и как своеобразная похвала. Действительно, если враг ругает — значит, мы все делаем правильно. Вот только как донести до ответственных за судьбы нынешней России враждебность современной Европы? Аргументы в защиту этого тезиса собрал в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаг Евросоюза

Резолюция ЕП, перекладывающая войну за Вторую мировую с больной головы на здоровую, понятна с учетом генезиса самого ЕС. Исследователям инициатив Третьего рейха известно, что в фашистской организации было два основных вектора. Один из них — широко разреклмаированный расовый, который связывается с именами Гитлера и Розенберга. А вот второй, который чаще остается в тени, квазинтернационален и находился под началом Гиммлера, собиравшего европейскую мозаику Ваффен СС.

Модель, разработанная тогда, стала образцом для создания нынешнего ЕС. Мало того, это произошло не только как использование фашистской парадигмы, но и с участием непосредственных наследников гитлеризма. Так что теперь удивляться попыткам последышей фашистов переиграть итоги той войны, в которой они были разгромлены? Теперь европейская верхушка надеется на то, что нынешняя Россия окончательно сдаст свои завоевания и, поторговавшись немного, в сущности прекратить свое государственное существование.

Читайте статью Владимира Павленко «Что стоит за вопиющей резолюцией Европарламента о российском «покаянии»?»