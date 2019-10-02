Киев, , 16:08 — REGNUM Вопрос об реинтеграции Донбасса заложен в разработанную правительством Украины программы деятельности. Об этом 2 октября сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания украинского правительства.

Алексей Гончарук Gov.ua

«По поводу того, закладываем ли мы реинтеграцию Донбасса (в программу деятельности украинского правительства — прим. ИА REGNUM) — конечно», — приводит ТАСС слова Гончарука.

При этом он отметил, что отдельного блока вопросов по реинтеграции Донбасса в программе правительства нет, однако он предусмотрен в каждой из сфер деятельности.

«К примеру, если мы говорим, что люди должны болеть меньше, то они должны болеть меньше и на территории Донбасса, так как Донбасс — это территория Украины», — сказал премьер-министр Украины.

Отметим, ранее, 30 сентября, правительство Украины представило программу своей деятельности на пять лет вперёд. Основной задачей в ней названо обеспечение роста экономики Украины за это время на 40%.