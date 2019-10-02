Бишкек, , 15:45 — REGNUM Правительство Киргизии занимается саботированием проекта закона о введении в республике моратория на добычу урана. Об этом на заседании республиканского парламента заявил депутат Алмамбет Шыкмаматов, передает Kaktus.media.

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По словам лидера фракции «Ата Мекен», четыре месяца назад премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев и первый вице-премьер Кубатбек Боронов утверждали, что согласны с инициативой парламента по данному вопросу, но официальное заключение правительство не дало до сих пор.

«Призываю не лоббировать интересы предприятий-добытчиков урана и не саботировать продвижение закона. Никакие деньги от лицензий и аргументы не могут оправдать ваши решения по урану», — подытожил парламентарий.

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