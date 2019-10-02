Йошкар-Ола, , 15:45 — REGNUM Сегодня, 2 октября, состоялась первая сессия Государственного собрания Марий Эл VII созыва. В ее работе принял участие глава республики Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Путем открытого голосования большинством голосов председателем республиканского парламента избран заслеженный врач РФ Анатолий Смирнов («Единая Россия»), который ранее был депутатом Госсосбрания II, III, IV и V созывов, Йошкар-Олинского совета народных депутатов XXI созыва, Йошкар-Олинского горсобрания I, II и III созыва.

Первым вице-спикером парламента остался Владимир Мухин («Единая Россия»).

Глава Марий Эл предложил избрать Юрия Минакова — бессменного спикера парламента трех предыдущих созывов — почетным председателем Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов депутатов Госсобрания 8 сентября 2019 года из 52 мест в парламенте представители партии «Единая Россия» заняли 37, что составляет 71,2%, представители партии КПРФ — 9 мест (17%), ЛДПР и «Справедливой России» по 3 места (5,8%). При этом VI созыв парламента состоял из 30 единороссов, одного эсера и одного коммуниста.