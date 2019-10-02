Бишкек, , 15:44 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты выразили недовольство излишней закрытостью федерации профсоюзов республики, из-за которой в организации царят коррупция, беспорядки и интриги. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Парламентарии упомянули безотчетность по поступающим средствам, многочисленные факты незаконной продажи объектов и расхищения активов федерации профсоюзов.

Депутаты считают необходимым на законодательном уровне утвердить единую политику в деятельности профсоюзов. Некоторые народные избранники предлагают национализировать имущество профсоюзов, а затем передать им же во временное управление.

Руководство федерации профсоюзов высказалось против такой инициативы, поскольку считает, что предлагаемая законопроектом централизация управления в профсоюзном движении «отбросит назад в советское прошлое демократические преобразования».