Страсбург, Франция, , 15:55 — REGNUM Новый генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич хочет посетить Россию. Об этом она заявила на пресс-конференции на полях осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Мария Пейчинович-Бурич EU2017EE Estonian Presidency

«Я бы хотела посетить Москву, чтобы обсудить ряд вопросов. Некоторые из них связаны с кризисами, которые нам нужно урегулировать», — заявила глава международной организации.

Напомним, Мария Пейчинович-Бурич была избрана генеральным секретарем СЕ в конце июня. Обязанности на новой должности она начала исполнять с 18 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября Пейчинович-Бурич впервые выступила в ПАСЕ.