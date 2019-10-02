Москва, , 15:43 — REGNUM Глобальная гегемония США несовместима с национальными интересами России, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Приснилось ли мне в страшном сне, что в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы ревизионистскими странами? Или я умею читать стратегические тексты США? А что такое ревизионистские страны? Ревизионистские страны — это страны, которые посягают на глобальную гегемонию господства США, — сказал Кургинян. — Теперь возникает вопрос: глобальная гегемония США отвечает национальным интересам РФ и совместима ли она с целостностью российского государства? Нет, конечно, потому что прямо заявляется, что мировой порядок будет построен на ваших обломках и против вас. Раз мировой порядок стремятся построить на развалинах России и против неё, значит, наш высший интерес состоит в том, чтобы этого не допустить».

Не допустить этого Россия, по мнению Кургиняна, может, только сдерживая глобальную гегемонию США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон объявил Россию и Китай странами-ревизионистами и назвал их главными угрозами для США.

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