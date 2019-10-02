Сочи, Краснодарский край, , 15:43 — REGNUM Подписание в Минске документа, именуемого «формулой Штайнмайера», не обошлось без проблем. Участники Трехсторонней контактной группы поставили подписи на разных листах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров 2 октября на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Министр предположил, что «кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников», хотя Минские соглашения были подписаны так, что все подписи были на одном листе.

Он добавил, что надеялся на преодоление такой «протокольно-косметической проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске было подписано соглашение о механизме предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины. Такой вариант ранее предложил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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