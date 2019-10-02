Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями по случаю 70-летия установления между двумя странами дипломатических отношений, которое исполняется 2 октября, сообщает в этот день Синьхуа.

Москва, , 15:42 — REGNUM Российский лидер отметил, что «наша страна первой признала КНР и сразу же наладила с ней самое тесное взаимодействие. Российско-китайские отношения, — подчеркивает Путин, — с честью выдержали испытание временем».

Со своей стороны китайский лидер указал на наивысший уровень среди отношений между державами, которого достигли российско-китайские отношения. По его словам, они внесли особый вклад в поддержание мира, стабильности и развитие во всем мире.