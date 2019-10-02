Москва, , 15:41 — REGNUM Москва «обязательно будет вмешиваться» в предстоящие выборы в США в 2020 году. Такой ответ в шутливой форме на соответствующий вопрос, заданный в ходе заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», дал президент РФ Владимир Путин.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Обязательно будем вмешиваться в следующие выборы США, скажу вам по секрету, — пошутил российский лидер. — Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите».

И уже серьёзно глава государства заявил, что у России «хватает своих проблем».

«Вы знаете, у нас своих проблем хватает. Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. Перед нами стоят колоссальные задачи в сфере экономики, в сфере социально политики, — подчеркнул российский лидер. — Ну что нам вмешиваться в выборы в каких-то странах?»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор-демократ Джек Рид заявил, что выборы в США в 2020 году неизбежно будут сопровождаться попытками вмешательства со стороны России и других стран. Он уверен, что американские власти должны активнее противодействовать «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе».

По словам председателя временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, страшилка «русского вмешательства» нужна для того, чтобы иметь почву для атаки на действующего американского президента Дональда Трампа и для поддержания градуса антироссийской истерии.