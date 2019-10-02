Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария издал распоряжение о проведении переговоров между правительствами Грузии и Гренады об отмене визового режима. Об этом 2 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и министр иностранных дел Парагвая Антонио Ривас Паласиосна встрече в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение о безвизовом сообщении для граждан двух стран.

В настоящее время безвизовый или упрощенный визовый режим для граждан Грузии действует со 113 странами.

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