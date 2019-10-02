Москва, , 15:51 — REGNUM Власти Индии ожидают визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Дели в начале января 2020 года. Об этом 2 октября рассказал журналистам индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.

«Мы ожидаем, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Индию в начале января», — приводит ТАСС слова посла Индии.

Также дипломат рассказал, что индийская сторона ожидает, что глава внешнеполитического ведомства России примет участие в международной конференции Raisina Dialogue.

Отметим, конференция Raisina Dialogue ежегодно проводится в Нью-Дели с 2016 года и организуется аналитическим центром Observer Research Foundation. Ранее её участниками были заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Игорь Моргулов.