Москва, , 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит Сочи с рабочей поездкой. Неофициальный визит состоится 3−4 октября, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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У главы государства запланирована обширная программа. В первый день визита он примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также президент проведет переговоры с главами Иордании, Филиппин, Азербайджана и Казахстана.

На второй день визита Путин посетит образовательный центр «Сириус», где проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин побывал в Соси в начале августа 2019 года. Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области, отдыхавшими на курорте.

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