Батуми, Грузия, , 15:35 — REGNUM «Альянс патриотов» огласил результаты опроса, проведенного партией в Батуми. В партии отметили, что были опрошены 77 000 респондентов. Результаты исследования 2 октября представила Ирма Инашвили. Об этом сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».

Согласно данным опроса, 75% респондентов считают, что единство Грузии может быть восстановлено только путем мирной политики с Россией и прямого диалога с Сухумом, Цхинвалом и Москвой. В партии также отметили, что 64% опрошенных считают правление Саакашвили — Бокерии преступным режимом.

«Мы живем в атмосфере тотальной лжи, организованной Саакашвили, Бокерией и их покровителями Крамерами и Брайзами. Мы продолжим всеобщие опросы. Следом будет Кутаиси, затем Зугдиди, а весной — Тбилиси. Мы предоставим парламенту полную документацию об опросе, чтобы исключить любые интерпретации и спекуляции», — рассказала Ирма Инашвили.