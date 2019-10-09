Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ратифицирует участие России в Парижском соглашении по климату. О том, почему это подписание случилось без всякого предварительного обсуждения и в чем глубинный смысл псевдоэкологической возни, поразившей мировую политику, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 07:55 — REGNUM Вероятной причиной, которая заставила ратифицировать Парижское соглашение по-тихому, без огласки, стали неоднократные высказывания ученых-климатологов, которые однозначно заявили об отсутствии научных обоснований под Парижским соглашением и его предшественником Киотским протоколом. Научных оснований, может, и нет, но политические выводы весьма масштабны.

Поэтому ратификация соглашения для нынешней России — как бы подтверждение доброй воли, готовности следовать указаниям развитых стран Запада. И это несмотря на то, что те же США под руководством Дональда Трампа решительно избавляются от устаревшей мифологии, если она мешает им развиваться. Именно в этом оказалась основная причина того, что Вашингтон Парижское соглашение не ратифицировал, ссылаясь на то, что оно «не соответствует планам США о будущем развитии». Вероятно, планам России о будущем неразвитии оно соответствует?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Ратификация Парижского соглашения — удар по национальным интересам России».