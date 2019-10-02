Москва, , 15:29 — REGNUM В США используют любые поводы для атаки на американского лидера Дональда Трампа, заявил 2 октября президент России Владимир Путин, комментируя скандал вокруг разговора главы Белого дома с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки», — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

По словам главы государства, это лишний раз доказывает, что Россия «здесь с первого шага была ни при чем, просто искали повод для атак на вновь избранного президента».

Напомним, в США инициирована процедура импичмента Дональда Трампа на основании подозрений в том, что он якобы добивался от своего украинского партнёра Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.

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