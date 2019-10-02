Рига, , 15:23 — REGNUM Утверждённый 1 октября правительством Латвии уровень ежемесячного минимального дохода (GMI) в 64 евро нарушает норму Конституции, в которой сказано, что у каждого есть право на социальное обеспечение. Об этом, как передает портал LSM, сообщил омбудсмен Юрис Янсонс, заявление которого обнародовано на странице бюро в интернете.

Омбудсмен Юрис Янсонс и раньше призывал правительство страны повысить сумму ежемесячного дохода для нуждающихся, потому что с его точки зрения она «не соответствует никаким критерием, и выжить, получив эти деньги, невозможно».

В иске омбудсмена в Конституционный суд сказано, что согласно данным министерства благосостояния Латвии в 2017 году этот вид пособия получили 25 823 человек, или 15 962 семей, из них 5953 дети, 3659 люди с разной степенью инвалидности и 2997 получающих пенсию по старости лет. В 2018 году пособие GMI получили 20 878 человек или 13 659 семей, из них 4316 дети, 3407 инвалиды, 2986 пенсионеры. Таким образом, более половины получающих этот вид пособия относятся к наиболее социально уязвимой группе.

Омбудсмен трактует своё решение обратиться в Конституционный суд, как вынужденное. Теперь суд оценит и вынесет решение: соответствует ли установленный в 64 евро доход праву человека на социальное обеспечение. Если вердикт суда будет отрицательным, правительству придётся изменить своё решение.

Он уточнил, что бюро омбудсмена не предлагает Конституционному суду установить конкретный уровень минимального дохода. Это уже будет вопрос для последующей дискуссии в правительстве: сколько нужно денег для того, чтобы нормально функционировать, получать медицинское обслуживание и иметь возможность повышать рабочую квалификацию, или получить новую профессию.

Министр благосостояния страны Романо Петравича тоже говорила, что минимальный уровень гарантированного дохода, а сейчас это и вовсе 53 евро, недостаточен. Однако, предложение определить уровень GMI в 94 евро не получило одобрения в правительстве.