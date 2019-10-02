Сеул, , 16:14 — REGNUM В Южной Корее намерены продолжить сотрудничество со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН по предоставлению гуманитарной помощи КНДР несмотря на отсутствие ответа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

Сельское хозяйство КНДР Mike Connolly

По их словам, правительство страны продолжит сотрудничать с гуманитарной организацией для урегулирования ситуации.

Напомним, что власти Южной Кореи приостановили оказание продовольственной помощи КНДР через ВПП из-за отсутствия ответа со стороны Севера. Ранее Пхеньян отказался от помощи в связи с проведением корейско-американских военных учений.

Отметим, что власти Южной Кореи выделили на транспортировку, распределение и мониторинг гуманитарного груза в КНДР $11 774 899.