Южная Корея впервые продемонстрировала закупленные в США истребители-невидимки пятого поколения F-35A. Это произошло по случаю 71-го Дня Вооруженных сил страны, который отмечался 1 октября. На этот же день пришлось празднование 70-летия со дня создания ВВС Южной Кореи. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Сеул, , 15:21 — REGNUM Развёртывание F-35A вызвало сильное раздражение в Северной Корее, поэтому официальный Сеул ранее старался избегать публичности в связи с закупкой и эксплуатацией F-35A.

В настоящее время в строю ВВС Южной Кореи находится уже восемь истребителей данной марки. Сеул закупил версию F-35A, это самолёт с обычным взлётом и посадкой. Такая же модель поступает в ВВС США.

Всего Южная Корея намерена приобрести 40 истребителей F-35A до конца 2021 года. До конца 2019 года её ВВС будут насчитывать 13 данных боевых машин.

В ходе показа 1 октября три истребителя совершили церемониальный облёт аэродрома, а один был представлен на смотровой площадке рядом с другими ключевыми образцами вооружений. В праздничном мероприятии приняли участие 3 тысячи человек.