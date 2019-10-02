«Минстроем запланировано создание в течение двух лет до конца 2021 года строительство районных и центральных районных больниц, рассчитанных на разную численность обслуживаемого населения с приоритетным оснащением отечественными медицинскими изделиями», — заявила Скворцова. Она пояснило, что это поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
При оснащении медучреждений преимущества получат отечественные медицинские изделия, и, прежде всего, с цифровым преобразователем сигнала — Скворцова
До 30 ноября будет проведён анализ технического состояния медицинский организаций — Скворцова
Субъекты РФ уже 2019 году проведут анализ размещения медицинских объектов, заявила Скворцова.
«Среди наиболее важных принципов — обеспечение доступности медико-санитарной помощи с максимальным приближением её к месту жительства или месту работы и обучения», — заявила Скворцова.
Выступает Вероника Скворцова с докладом
«Я просил правительство к 1 октября подготовить соответствующие предложения. Надеюсь сегодня это услышать. Подчёркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идёт о чём? О ФАПах, поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего. С чем сталкиваются практически чуть ли ни каждый день в своей жизни. Важно не только как люди относятся к здравоохранению, что тоже немаловажно, поскольку эти оценки даются в отношении эффективности государства на этом важнейшем направлении работы. Но ещё важнее то, что от эффективности и качества этой работы зависит очень многие важные параметры — это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова здоровье нации. Мы безусловно продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — заявил Путин.
«Мы сегодня продолжим обсуждение одного из важнейших вопросов практически для каждого человека, для каждой российской семьи. Речь пойдет о первичном звене здравоохранения. Мы с вами уже говорили на эту тему, сегодня эту дискуссию продолжим», — сказал Путин, открывая совещание.