«Я просил правительство к 1 октября подготовить соответствующие предложения. Надеюсь сегодня это услышать. Подчёркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идёт о чём? О ФАПах, поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего. С чем сталкиваются практически чуть ли ни каждый день в своей жизни. Важно не только как люди относятся к здравоохранению, что тоже немаловажно, поскольку эти оценки даются в отношении эффективности государства на этом важнейшем направлении работы. Но ещё важнее то, что от эффективности и качества этой работы зависит очень многие важные параметры — это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова здоровье нации. Мы безусловно продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — заявил Путин.