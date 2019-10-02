Абуджа, 2 октября 2019, 15:24 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что социальные сети представляют угрозу национальной безопасности и призвал пользователей положить конец ненавистническим высказываниям в интернете. Об этом сообщает ВВС Africa.
В своем обращении, посвященном Дню независимости Нигерии, президент Бухари призвал людей проявлять сдержанность и терпимость при обсуждении религиозных и политических вопросов в социальных сетях.
Его выступление прозвучало через день после того, как активист и бывший кандидат в президенты Омоеле Соворе признал себя невиновным в суде по нескольким обвинениям, в том числе за распространение в интернете информации, которая якобы оскорбляла президента и разжигала ненависть по отношению к главе государства.