Симферополь, , 15:16 — REGNUM В Республике Крым необходимо усиливать интенсивность работы местных властей. Об этом заявил новый председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, сообщили 2 октября ИА REGNUM в пресс-службе правительства РК.

«Необходимо повысить интенсивность работы органов исполнительной власти и местного самоуправления. И моя основная роль — это координация работы всех органов исполнительной власти для достижения целевых задач», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов акцентировал внимание общественности на том, что после ухода с должности председателя Совета министров РК, сосредоточится на решении стратегических вопросах развития республики в должности главы республики.

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