Симферополь, 2 октября 2019, 15:16 — REGNUM В Республике Крым необходимо усиливать интенсивность работы местных властей. Об этом заявил новый председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, сообщили 2 октября ИА REGNUM в пресс-службе правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов акцентировал внимание общественности на том, что после ухода с должности председателя Совета министров РК, сосредоточится на решении стратегических вопросах развития республики в должности главы республики.
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