Сочи, Краснодарский край, , 15:15 — REGNUM Соединенные Штаты оказывают давление на православные церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, чтобы они признали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил 2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам министра, пока никто из православных церквей не признал абсолютно политизированные решения о создании ПЦУ.

«(США) давят на православные церкви и на Ближнем Востоке, и на севере Африки, — отметил Лавров. — И когда они не видят добровольного желания подчиниться, пытаются угрожать и даже раскалывать отдельные православные церкви».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Пётр Порошенко при помощи американцев смог добиться временного объединения украинских раскольников и выдачи им константинопольским патриархом томоса об автокефалии.

В конце июля была упразднена неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата. Она присоединилась к Киевской митрополии ПЦУ, и все функции её уставных органов перешли к новой церковной структуре.

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