Москва, , 15:15 — REGNUM Призыв не вмешиваться в дела других стран должен в первую очередь относиться к США, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с другим гостем передачи, который заявил, что лидер ДНР Денис Пушилин прежде был связан с АО «МММ».

"МММ» была создана в результате ельцинских реформ и всего бардака, который тогда начался. И была частью этого бардака, — сказал Кургинян. — Но оказывается, что выбрать [президентом] человека, который, мягко говоря, участвовал в очевидно непристойной телевизионной программе, можно. А в МММ — нельзя? Либо народ избирает, кого хочет, и ему плевать, либо мы ему предписываем, кого он должен избирать. Но если мы говорим о том, что все имеют право на то, чтобы заниматься своей внутренней политикой без вмешательства третьих сторон, то первые, к кому это относится, это США. Они не должны вмешиваться. Но весь сегодняшний мировой порядок строится на постоянном жесточайшем вмешательстве».

В противном случае, как отметил Кургинян, получается так, что «уничтожение 300 тысяч людей в Сирии или 150 тыс. в Ливии» называют «нормальной гуманистической позицией» США, а защиту русскоязычного населения Донбасса — преступлением.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидеры Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с республиками Донбасса закон об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Контактной группы по Донбассу, в ходе которой была подписана «формула Штайнмайера».

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