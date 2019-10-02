Москва, 2 октября 2019, 15:15 — REGNUM Призыв не вмешиваться в дела других стран должен в первую очередь относиться к США, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с другим гостем передачи, который заявил, что лидер ДНР Денис Пушилин прежде был связан с АО «МММ».
В противном случае, как отметил Кургинян, получается так, что «уничтожение 300 тысяч людей в Сирии или 150 тыс. в Ливии» называют «нормальной гуманистической позицией» США, а защиту русскоязычного населения Донбасса — преступлением.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидеры Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с республиками Донбасса закон об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Контактной группы по Донбассу, в ходе которой была подписана «формула Штайнмайера».
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