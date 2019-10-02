Пресс-секретарь экс-главы правительства Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо выступила с опровержением информации о том, что политик якобы ведёт переговоры о своём назначении первым вице-премьером Украины. Соответствующее сообщения она разместила 2 октября в своем Facebook.

Киев, , 15:27 — REGNUM «В последнее время социальными сетями и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера «Народного фронта», официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности», — написала в своём сообщении Лаппо.

Также она подчеркнула, что Яценюком не ведётся никаких переговоров о вхождении в нынешнее правительство Украины.

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения о том, что бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк может войти в состав нынешнего правительства Украины, заняв при этом пост первого вице-премьера.

Напомним, Арсений Яценюк находился на должности украинского премьер-министра с 2014 по 2016 год.