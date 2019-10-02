Москва, , 15:03 — REGNUM История с закрытием родильного отделения городской больницы Новоалтайска, которое является единственным не только для всего города, ни и в близлежащих населённых пунктов нескольких районов Алтайского края, вышла на федеральный уровень. В распоряжении редакции ИА REGNUM появилась копия обращения депутата Госдумы Сергея Шаргунова (КПРФ) к губернатору региона Виктору Томенко, в котором парламентарий говорит о поступивших к нему обращениях местных жителей с опасениями, что анонсированное закрытие родильного дома значительно осложнит доступ к квалифицированной медицинской помощи.

«Прошу правительство Алтайского края сообщить о будущем родильного отделения Новоалтайской городской больницы и мерах, которые направлены на улучшение для жителей Алтайского края и города Новоалтайска доступа к стационарной акушерской помощи», — отметил Шаргунов.

Напомним, скандальной оптимизации в Алтайском крае подвержены не только медицинские учреждения, но и социальные, а также образовательные.

«Как правило, начинается она с создания невыносимых условий работы для персонала. Его добровольное увольнение и даёт потом основания говорить об отсутствии кадров и плохом лечении. Так, в частности, было в Топчихинском районной больнице, Кировском доме-интернате малой вместимости и филиале школы в селе Старая Суртайка, о котором во время прямой линии в июне 2018 года раскалывали Владимиру Путину», — пояснила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Новоалтайске закрывают единственный родильный дом сообщал депутат городского собрания Дмитрий Гришин. В региональном минздраве в качестве причины такого решения указывают почти полное отсутствие специалистов, а также крайнее низкое количество родов в Новоалтайске.

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