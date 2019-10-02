Шестой день подряд сирийские ВВС «обрабатывают» горный город Кабани, находящийся на северо-востоке провинции Латакия. 1 октября удары с воздуха по этому населённому пункту наносились неоднократно. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Дамаск, , 15:03 — REGNUM Город находится в руках террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Приоритетные цели авиаударов сирийских ВВС — сеть подземных тоннелей вдоль южной оси Кабани.

Кстати, боевики «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещали устроить России в Сирии такую же ситуацию, как СССР получил в Афганистане. ИА REGNUM ранее сообщало об этом. Данная группировка в основном состоит из иностранных джихадистов, среди них много китайских уйгуров.

В район Кабани продолжают прибывать подкрепления из Сирийской арабской армии и Национальных сил обороны. Наблюдатели не раз сообщали о том, что в ближайшие недели ожидается новая наступательная операция. Сирийские военные решили учесть негативный опыт неоднократных предыдущих штурмов города и перед началом наземной операции намерены полностью уничтожить подземную инфраструктуру боевиков и истощить их силы.