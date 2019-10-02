Сочи, Краснодарский край, , 14:59 — REGNUM Ряд стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уклоняется от поддержки инициатив по борьбе с христианофобией и исламофобией, заявил 2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Министр напомнил, что в 2014 году в ОБСЕ все поддержали декларацию по борьбе с антисемитизмом, а Россия вместе с Арменией, Венгрией, Ватиканом и другими странами обратила внимание на проблему христианофобии и исламофобии.

«Записали в решении той самой министерской сессии, что на следующей сессии будут приняты две отдельные декларации, осуждающие христианофобию и исламофобию», — сказал Лавров.

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Однако прошло уже пять лет, а ведущие западные страны до сих пор уходят от этого вопроса под разными предлогами, отметил глава МИД России. Это стыдно, Россия будет добиваться, чтобы эта тема не была забыта, резюмировал министр.

Напомним, Россия неоднократно выражала свою обеспокоенность растущим уровнем насилия в отношении христиан на Ближнем Востоке. В Москве подчёркивают, что особую усердность в вопросе проявления насилия в отношении верующих проявляют террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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