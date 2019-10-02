Киев, , 15:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отказался от своего выступления в Верховной раде страны, на котором он должен был дать пояснения по подписанной им 1 октября «формуле Штайнмайера».

Как сообщила представитель правительства в украинском парламенте Ирина Верещук, слова которой приводит издание «Украинская правда», президент Зеленский прибыл в Раду утром и провел встречу с лидерами парламентских фракций, проинформировав их о подписанном сообщении.

Также украинский лидер пытался убедить депутатов, что согласование «формулы Штайнмайера» не означает капитуляции Украины, при этом, как утверждают источники издания, президент Зеленский был «очень нервный, но убеждал, что все будет хорошо, что он все разрулит и парламент может расслабиться».

После этого президент Украины отказался повторить всё это с трибуны Верховной рады Украины, как это ему предлагали главы фракций. Он назвал такое предложение «лишним», отметив, что всё уже «публично объяснил» вечером 1 октября.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября участники Контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера». Позднее президент Украины на брифинге с журналистами рассказал, что её нужно еще включить в новый закон об особом статусе Донбасса.

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