Москва, , 14:57 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила компании Facebook вопросы, касающиеся соблюдения российского законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Направили вопросы в Америку. У Facebook нет своего юридически значимого представительства в Москве», — заявил парламентарий.

В Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран.

Ранее комиссия уже приняла решение направить документы в Минюст о признании немецкой Deutsche Welle иностранным агентом, а также запрос в МИД о лишении СМИ аккредитации в РФ. Какие действия будут приняты в отношении других компаний, пока не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме увидели в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма