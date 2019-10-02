Москва, , 14:53 — REGNUM Нынешний протест Японии властям КНДР после запуска баллистических ракет — это далеко не первый и не последний протест со стороны Японии, который все, как обычно, проигнорируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Руководство КНДР давно поняло, что их американские визави понимают только один довод — силу, а мнения клевретов можно не принимать в расчет.

Пока Вашингтон надувает щеки, Пхеньян повышает весомость своих мирных предложений, совершенствуя свой арсенал.

Занятно, кстати, что, судя по противоречивым сообщениям южнокорейских и японских СМИ, обе страны толком не смогли отследить пуски.

Информация о количестве ракет, времени их полета и районе падения несколько раз изменялась», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Токио заявил, что в экономической зоне Японии упала ракета, запущенная 2 октября Пхеньяном (КНДР). В связи с этим японские власти выразили протест.

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