Москва, 2 октября 2019, 14:53 — REGNUM Нынешний протест Японии властям КНДР после запуска баллистических ракет — это далеко не первый и не последний протест со стороны Японии, который все, как обычно, проигнорируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, Токио заявил, что в экономической зоне Японии упала ракета, запущенная 2 октября Пхеньяном (КНДР). В связи с этим японские власти выразили протест.
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